【專家點評】古勝：中國生物製藥唔好高追...

尋日北水一開通，港股好似食咗定心丸，雖然同周二(5日)一樣都係升咗200幾點，但成交金額卻飆升至1,095億元，計及兩日累升逾500點，等於周一逾千點跌幅已經反彈咗一半，恒指重上10天及20天線。預計兩會召開前，港股大跌機會唔大，至於會唔會進一步向好？咁就要睇環球政局發展，美國會唔會短期內對中國重啟貿易戰。至於純睇技術面，就要睇恒指可唔可以重上50天線即24,375點，若然可以，則可上望25,000點；反之，則仍然受制一月份延伸至今的降軌，短線有機會下試23,500點。

東網財經專欄作者 古勝

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