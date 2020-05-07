【專家點評】古勝：中國生物製藥唔好高追...
2020年05月07日 08:30
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尋日北水一開通，港股好似食咗定心丸，雖然同周二(5日)一樣都係升咗200幾點，但成交金額卻飆升至1,095億元，計及兩日累升逾500點，等於周一逾千點跌幅已經反彈咗一半，恒指重上10天及20天線。預計兩會召開前，港股大跌機會唔大，至於會唔會進一步向好？咁就要睇環球政局發展，美國會唔會短期內對中國重啟貿易戰。至於純睇技術面，就要睇恒指可唔可以重上50天線即24,375點，若然可以，則可上望25,000點；反之，則仍然受制一月份延伸至今的降軌，短線有機會下試23,500點。
個股方面，中國生物製藥(01177)係尋日表現最好的藍籌股，配合成交單日飆5.5%收報11.84元。事實上，該股大股東於上月21日曾以每股11.35元配售2億股，股價一度跌至10.8元，目前已由低位反彈約1成。而該股過去9個月股價大致於10至12元之間徘徊，目前已相當貼近區間上方，不如靜待股價調整至10元附近再入市都未遲。
東網財經專欄作者 古勝
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