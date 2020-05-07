港股兩萬四關爭持　阿里巴巴跌2%　長和系捱沽

港股低開後最多挫224點，低見23,913點，失守兩萬四關，暫維持逾百點跌幅，於24,000點水平上落。國企指數跌50點，主板成交300億港元。

重磅股偏軟，友邦保險倒跌0.1%；中國移動跌0.2%；中國平安跌0.5%；工商銀行及建設銀行跌0.6%；滙豐控股及香港交易所跌0.7%。

科網股回吐，騰訊跌0.2%報409.2元；與其關係密切的微盟集團發可換股債券，股價挫近5%。阿里巴巴回吐2%，失守190元；美團點評跌0.3%。

長和系受壓，長江基建發盈警，股價跌2.9%，是表現最差藍籌。長和跌1.7%；電能實業及長實集團跌1.4%。

油價回軟，三桶油下跌。中國海洋石油跌2.2%；中國石油及中國石化跌1.5%及1.1%。F三星原油期跌2.4%。

手機設備股繼續強勢，舜宇光學漲2%，是表現最佳藍籌；瑞聲科技升1.7%。比亞迪電子升4.1%；高偉電子升3.1%；中興通訊升2.7%；丘鈦科技升2%。

【09:20】長建電能捱沽 騰訊靠穩

美股先升後跌，港股開市偏軟。恒生指數跌16點，報24,120點；國企指數低開15點，報9,792點。

長江基建跌2.7%，是表現最差藍籌；電能實業亦跌1.5%。兩股周三(6日)發盈警，料今年中期溢利大幅下滑。

重磅股個別發展，滙豐控股跌0.7%；工商銀行跌0.6%；建設銀行跌0.5%。中國平安及中國移動升0.3%；友邦保險升0.6%。

科網股方面，騰訊升0.4%報411.6元；阿里巴巴跌1.9%；美團點評跌0.1%。

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