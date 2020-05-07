【飯碗不保】疫情拖累！調查指逾半美國小企業面臨倒閉

新冠肺炎疫情波及全球，根據美國人力資源管理協會(SHRM)調查，約52%的美國小企業預計會在6個月內倒閉！

該項調查訪問了375家公司，調查期為4月15至至21日，並未考慮到美國一些州在本月重新開放造成的商業狀況的改善。

SHRM行政總裁Johnny C. Taylor稱，該協會幾個月以來一直跟蹤疫情對工作、工人和工作場所的影響，但最新的調查結果，或許是迄今為止最令人震驚的發現，因小企業確實是經濟的支柱，「當他們之中有一半表示擔心被淘汰時，請記住：我們談論的是大約1,400萬家企業。」

根據調查，略微超過1/3的小企業預料，能夠繼續營運超過6個月，但有14%表示不確定。大約1/4的企業最近幾個月收入增長或保持不變。

在員工中，時薪員工受到的打擊最大，80%的企業都裁減時薪員工。受訪企業中，有60%裁減受薪員工。有1/3的受訪企業預計，裁員將是永久性的。

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