財新中國4月服務業PMI升至44.4　就業指數創新低

財新中國4月份服務業採購經理指數(PMI)錄得44.4，較3月的43回升1.4個百分點，但仍處於收縮區間，顯示服務業產出繼續下滑，下行速度放緩；預期為50.1。

此前公布的4月財新中國製造業PMI回落0.7個百分點至49.4，再回收縮區間。在服務業PMI的帶動下，4月財新中國綜合PMI錄得47.6，回升0.9個百分點，仍處收縮區間。

該走勢與統計局PMI一致。國家統計局公布的4月服務業商務活動指數錄得52.1，較3月上升0.3個百分點；綜合PMI回升0.4個百分點至53.4。

財新智庫莫尼塔研究董事長、首席經濟學家鍾正生表示，4月中國經濟遭受較嚴重的出口衝擊，這對居民收入、消費以及企業投資都具有連鎖反應。國內消費啟動尚不充分，基建發力尚不足以對沖外需驟降，經濟仍處於進一步下滑狀態，按年負增長的態勢不改。4月17日中央政治局定調「以更大的宏觀政策力度對沖疫情影響」，包含企業救濟、加快投資、促進消費及保就業的一籃子宏觀刺激方案呼之欲出。

期內，服務業內外需繼續收縮，4月服務業新訂單總量連續3個月下降，但降幅較3月小幅收窄。其中外需拖累明顯，服務業新出口訂單指數降至2014年9月有調查以來次低，僅高於2月。眾多企業反映，疫情導致許多國家採取臨時停業和各種限制措施。受出口訂單總量滑坡影響，製造業新訂單指數也連續3個月處於收縮區間，4月繼續回落。綜合看，新訂單總量繼續下降，綜合新出口訂單跌幅大於2月。

服務業企業連續3個月減少用工，4月服務業就業指數降至有數據以來新低。製造業就業指數也在收縮區間內小幅回落。綜合來看，兩大行業企業繼續減少用工，且減員速度較3月加快。

3月小幅上升後，4月服務業投入品價格大致平穩。調查顯示，用工支出減少，石油、柴油等投入品降價，很大程度上對沖防疫開支的增加。製造業原材料購進價格則錄得逾4年來最顯著降幅。二者綜合，綜合投入成本由升轉降。

為提振銷售，服務業企業連續第5個月下調收費價格。製造商也繼續下調產品售價，導致綜合產出價格繼續下降。

雖然當前服務業表現不佳，但企業樂觀度回升至3個月高位，業界相信一旦疫情改善，服務業景氣度將會恢復。製造業樂觀度則降至4個月低位。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200