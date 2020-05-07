南韓上月外儲回升　3月經常帳盈餘62.3億美元

新型冠狀疫情衝擊全球市場，南韓3月底外匯儲備較2月底減少，最新出爐的4月底數據呈回升局面。

外媒報道，南韓央行數據顯示，截至4月底外匯儲備由3月底的4,002.1億美元，按月增加37.7億美元，至4,039.8億美元。央行認為，數據回升主要因是外儲資產投資收益增加。

截至3月底，南韓外儲規模在全球排名第九。而中國、日本及瑞士居三甲，外儲規模分別為3.16萬億美元、1.36萬億美元和8,507億美元。

央行同日發布經常帳數字，初步數據顯示，3月份國際收支經常帳出現金額62.3億美元的盈餘，盈餘金額按年增加11.9億美元。

具體來看，3月份貨物貿易收支盈餘為70億美元，盈餘金額按年減少13.4億美元。當月出口為464.2億美元，較去年同期減少3.3%；進口為394.2億美元，較去年同期減少0.6%。當月服務貿易收支赤字為14.6億美元，較去年同期減少6.4億美元。受疫情重創旅遊業影響，旅遊項目赤字為3.7億美元，赤字金額較去年同期增加2億美元。

3月份，對中國出口較去年同期減少6.2%。但月內對其他主要國家出口增加，其中對美國出口增加16.8%，對歐盟出口增長9.5%。

央行認為，除對中國出口外，疫情對其他國家出口的影響在3月尚未全面顯現，預計4月的貿易收支和經常項目收支均將出現赤字。此外，半導體和石油產品等主要品目出口單價下降也對3月出口減少造成一定影響。

反映工資、分紅、利息等的國際收支初次收入帳戶收支較去年同期增加，為9.3億美元的盈餘。金融帳戶淨資產增加57.7億美元，韓國人對外直接投資增加34.6億美元，外國人對韓直接投資增加9.9億美元。南韓人對海外證券市場投資減少13.3億美元，外國人對韓證券市場投資銳減89.6億美元，創下歷年最大減幅。

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