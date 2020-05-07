全球經貿戰：中美關係緊張　資金流出兩隻中國ETF

中美兩國就新冠肺炎疫情的緊張關係，引發資金從追蹤中國的兩隻交易所買賣基金(ETF)淨流出。

美國總統特朗普曾揚言有證據顯示新冠肺炎病毒來自中國武漢的實驗室，但他周二澄清並非針對實驗室，透露將發表病毒起源的權威報告，呼籲中方坦白。中國外交部促美方展示證據，更指華府「甩鍋大戲」嚴重劇透，再演也無意思。

Moors＆Cabot Inc.董事總經理James Pillow表示，當七國集團成員國開始盯上中國政府，想讓他們對疫情及其根源負責，情緒顯然出現變化。

數據顯示，4月遭撤回逾4億美元的中國ETF，在5月初流出約8,700萬美元。儘管上個月錄得上升，FXI在2020年的跌幅仍超過12%，KWEB下跌約2.5%。

富時羅素全球市場研究董事總經理Philip Lawlor指出，資金流出可能是因為獲利，以及對特朗普會在2020年大選中保持自己反華論調的擔憂。而特朗普的推責策略是要把所有責任歸咎於中國，並以經濟制裁打擊中國，市場意識到將在今年下半年見到兩國對抗。

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