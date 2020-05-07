【大行觀點】野村：中國或棄設全年GDP增長目標

投資銀行野村最新發表的研究報告指出，關於內地即將召開的兩會，該行主要關注三個問題：1)官方將大幅下調2020年國內生產總值(GDP)增​​速目標，甚至可能放棄設定全年增速目標；2)官方或將上調財政赤字率目標至GDP的3.5%，並更多通過預算外債務如特別國債、地方政府專項債、政策性銀行和地方政府融資平台獲得資金；3)官方或將宣布市場翹首以待的刺激政策的細節，包括預算內和預算外財政支出細節。該行預計政府支出將更多針對金融援助以幫助企業、銀行和居民渡過難關。

該行認為兩會日期的確定釋放出兩個信號：1)北京的封鎖措施或將持續至5月底；2)當局對於疫情防控更加自信。雖然官方未給出兩會結束的日期，該行認為今年兩會將從往年的11天縮短至一周。

●2020年GDP增​​速目標有極大不確定性

鑑於疫情對中國和全球經濟造成的巨大打擊，該行認為中央或大幅下調2020年GDP增​​速目標。預計2020年GDP增​​速目標將不會高於3%，並且目標範圍將較往年有所放寬(例如2至3%)使得政府的政策制訂有更多靈活性。

由於兩會將在5月底召開，官方或僅對下半年而非全年設定增速目標。在這種情況下，下半年增速目標可能將為5至6%，接近該行對下半年的同比增速預期(5.8%)。該行對第二季的GDP按年增速預期為-0.5%。官方亦有可能不會對全年或下半年設定明確的增速目標，而轉為公布財政支出、社融和居民收入增速的目標。

●或不再堅持實現十年GDP翻一番目標

無論如何，由於2010至2020年實現實際GDP翻一番需要今年全年GDP增​​速達5.5%，該行認為官方可能不會堅持此目標。根據該行的測算，鑑於第一季GDP按年增速為-6.8%，第二至四季GDP平均增速需達9%才能實現全年5.5%的增速目標。如果第二季度GDP增速與該行的預期一致(-0.5%)，下半年平均增速甚至需達13.3%，由於其他主要經濟體GDP在下半年將出現萎縮，該行認為這是不可實現的。

●財政政策擴張

該行維持官方將把財政赤字率目標從2019年的2.8%上調至3.5%的觀點不變，但認為赤字目標繼續上升至4%的可能性正在增加。預計政府財政支出增速目標將不會顯著低於去年的8.1%。

由於財政和土地出讓金收入的下挫，如果官方將財政支出增速目標設定在7%，預計今年實際廣義財政赤字率將從2019年佔GDP的7.1%升至13.1%。然而，與此前的寬鬆周期大部分新增信貸湧入基建、房地產和耐用消費品投資不同，預計本次新增信貸將主要被用於企業、銀行和居民的金融援助以幫助他們渡過難關，且一籃子政策僅能對沖財政和土地出讓金收入的萎縮。

該行認為政府將依靠更多預算外負債，預計特別國債和地方政府專項債規模將分別從2019年的零和2.15萬億元升至3萬億元和4萬億元，但這個數字可能被低估。官方也有可能發行2萬億元的特別國債和3.5萬億元的地方政府專項債，並通過中國鐵路總公司、政策性銀行和地方政府融資平台獲得資金。

報告引述Wind根據債券交易層面的數據估計，截止4月28日，國債淨發行額度、地方政府一般債券淨發行額度和地方政府專項債券淨發行額度分別為2,260億元、5,440億元和1.194萬億元。至此財政部共下發5,580億元的地方政府一般債券和2.29萬億元的地方政府專項債券，並要求地方政府在5月底前完成地方政府專項債額度的下發。

●財政和信貸政策寬鬆

貨幣和信貸政策方面，中央重申M2增速和存量社融增速需略高於名義GDP增速，引導實體經濟融資成本下行，向受到疫情衝擊的中小微企業提供更多信貸供給。該行預計央行將通過降準及中期借貸便利(MLF)、定向中期借貸便利(TMLF)和再貸款再貼現等借貸便利向銀行系統注入更多流動性，並實施更大幅度降息以相應政治局會議的號召。報告維持1年期存款利率將下調25個基點的觀點不變，並認為利率下調後形成的低利率環境對政府出台大規模刺激政策十分必要。

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