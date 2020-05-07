【專家點評】鄧澤堂：創科實業逐步恢復　利好股價

中美關係轉趨緊張，對市場繼續造成困擾，拖累美股道指，惟油價回升帶動能源股上揚。港股方面，在美國總統特朗普日前威脅對中國加徵新關稅的消息拖累下，恒指在長假期後一度失守24,000點關口，現時市場不只聚焦於環球經濟復甦進度，同時亦關注新型肺炎疫情會否引發新一輪中美政治角力，相關因素或令投資者入市態度轉趨審慎，預料恒指短期或於現水平附近先行整固。

致富證券資產管理部董事 鄧澤堂(作者為註冊持牌人士)

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