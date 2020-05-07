【專家點評】楊俊文：港股後市睇人民幣走勢

全球股市前5個月可以用肺炎市或疫情市去形容，每天最關注的不是股市指數，而是每個地區的感染人數。港澳地區疫情大致受控，美國歐洲感染人數有下降，但感染人數仍多，無奈西方國家國民沒有儲蓄習慣，停工捱不了多久，所以美國等都急急復工，會否第二波爆發對股市來說有關聯但不是重點。

最新的重點是中美貿易戰又再開打，美國已急不及待指摘中國，情況與一年前指摘中興華為等企業的手法一樣，旨在找個藉口開戰，政治問題不是本欄焦點。而最新的要點是中美貿易戰再開，要關注的問題就由感染人數再改為人民幣匯價。

疫症期間人民幣基本上與美元掛鈎無異，主要原因是集中精力對抗疫情，匯價穩定對貿易穩定是最有利。

上星期美國再次出口術說要研究對中國加徵關稅，人民幣匯價即時走低一兩個百份點。在中美貿易戰下，美方最討厭的是人民幣匯價跌。

人民幣匯價跌一來變相減少了美方加稅的壓力。二來美國自脫離金本位後，就一直是不停發債去外地買貨，同時發債愈多美元貶值愈快，說白點就是10元買貨7折埋單，加上債是發出來的，7折又再打折，全球財富資源就全歸美國。

人民幣匯價是中央決定，人民幣跌港股必跌，人民幣匯價走高即中美貿易戰好事近，相反，人民幣跌則是傾不來，港股則跌。

博浩資產管理首席投資總監 楊俊文(作者為註冊持牌人士)

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