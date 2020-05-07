港股格局：許繹彬指5月持盈保泰為上策

恒指周四(7日)早間處24,000點附近。耀才證券執行董事兼行政總裁許繹彬表示，美股周三中斷兩連升，拖累港股周四早間亦回軟逾百點，美國4月私企職位劇減2,023.6萬個，創02年有紀錄以來最大減幅；加上中美關係再度緊張，為大市前景增添不明朗因素。

他指踏入「五窮月」，投資者存戒心無可厚非，不過現階段斷定「五窮」仍言之尚早，但可肯定的是，股票指數永遠領先於經濟數據，指數上落反映着未來走勢。以港股為例，港股自2月受全球疫情肆虐所困擾，跌至21,139點的低位。踏入4月，大市回升，乃基於「疫情將受控」及「確診數字或降至零」等未來因素而作出炒作，推升大市重上24,000點。

他表示，隨着全球疫情稍趨緩和，相信各國也埋頭苦幹着手重建經濟的工作，市場應漸入佳境。香港已長達17日沒有本地確診個案，中小學復課在望，惟經濟萎縮已成事實，而且疫情穩定之後，會否再出現困擾本港的「自身」問題，仍無人能料。若市場有風吹草動，對大市勢必「傷風感冒」，故今月的投資策略，「持盈保泰」仍是上策。

他補充外圍因素要視乎美國總統特朗普出口術會否付諸實行，此舉是否為連任壯聲勢，仍然難以觸摸；加上不斷以索償來威脅中方，會否不幸擦槍走火觸怒中方，投資者要緊貼這場口水戰如何「收科」。

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