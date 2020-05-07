中國4月出口回升8.2%　進口大跌逾一成

按人民幣計(下同)，中國4月出口按年增長8.2%，預期跌14.1%，前值跌3.5%；期內進口跌10.2%，預期跌12.2%，前值升2.4%。至於貿易順差3,182.5億元，預期順差395億元，前值順差1,394.2億元。

首4個月的出口跌6.4%，進口跌3.2%，貿易順差4,157億元。對歐盟、美國和日本進出口下降，對第三大貿易夥伴美國的出口7,022.8億元，下降15.9%；自美國進口2,561.8億元，下降3%；對美貿易順差4,461億元，減少21.9%。

對第一大貿易夥伴東盟首4個月出口7,409億元，增長3.9%；自東盟進口6,085.1億元，增長8%；對東盟貿易順差1,323.9億元，減少11.5%。對歐盟出口7,190.1億元，下降6.6%；自歐盟進口5,155.6億元，下降6.4%；對歐盟貿易順差2,034.5億元，減少7.1%。對日本出口3,028.6億元，下降2.2%；自日本進口3,628.2億元，下降2%；對日貿易逆差599.6億元，減少1%。

民營企業首4個月進出口3.92萬億元，增長0.5%，佔中國外貿總值的43.2%，比去年同期提升2.3個百分點。其中，出口2.45萬億元，下降2.7%，佔出口總值的51.7%；進口1.47萬億元，增長6.5%，佔進口總值的33.8%。

同期，外商投資企業進出口3.6萬億元，下降7.2%，佔中國外貿總值的39.6%。其中，出口1.81萬億元，下降10.7%；進口1.79萬億元，下降3.3%。此外，國有企業進出口1.52萬億元，下降10.9%，佔我外貿總值的16.8%。其中，出口4,691億元，下降6.5%；進口1.05萬億元，下降12.8%。

另外，包括口罩在內的紡織品出口首4個月為2,613億元，增長5.9%。進口鐵礦砂3.6億噸，增加5.4%。原油進口1.7億噸，增長1.7%。進口煤1.3億噸，增加26.9%。進口天然氣3,232.8萬噸，增加1.5%。大豆進口2,450.6萬噸，增0.5%。成品油進口減少21.3%，至961.3萬噸。

以美元計，4月份出口按年增長3.5%，預期跌11%，前值跌6.6%；進口跌14.2%，預期跌10%，前值跌1%。貿易順差453.4億美元，預期順差86.8億美元，前值順差199億美元。首4個月出口跌9%，進口跌5.9%，貿易順差582.3億美元。

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