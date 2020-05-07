港元拆息︰1個月報0.83厘 續創逾兩年低位
2020年05月07日 11:24
東網電視更多新聞短片
香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息略為回升，企0.25厘水平，結束8連跌；1星期升至0.58厘；與樓按相關的1個月仍跌至0.83厘，連跌10日，續創逾兩年低位；3個月降至1.34厘。
7/5/2020
隔夜 0.25375厘
1星期 0.58214厘
2星期 0.62500厘
1個月 0.83393厘
2個月 1.25107厘
3個月 1.34339厘
6個月 1.66089厘
12個月 1.80411厘
6/5/2020
隔夜 0.25357厘
1星期 0.48821厘
2星期 0.56411厘
1個月 0.84595厘
2個月 1.29464厘
3個月 1.35571厘
6個月 1.68625厘
12個月 1.81179厘
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！