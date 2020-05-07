港元拆息︰1個月報0.83厘　續創逾兩年低位

香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息略為回升，企0.25厘水平，結束8連跌；1星期升至0.58厘；與樓按相關的1個月仍跌至0.83厘，連跌10日，續創逾兩年低位；3個月降至1.34厘。

7/5/2020

隔夜 0.25375厘

1星期 0.58214厘

2星期 0.62500厘

1個月 0.83393厘

2個月 1.25107厘

3個月 1.34339厘

6個月 1.66089厘

12個月 1.80411厘

6/5/2020

隔夜 0.25357厘

1星期 0.48821厘

2星期 0.56411厘

1個月 0.84595厘

2個月 1.29464厘

3個月 1.35571厘

6個月 1.68625厘

12個月 1.81179厘

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