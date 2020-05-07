港元拆息︰1個月報0.83厘　續創逾兩年低位

2020年05月07日 11:24
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    香港銀行公會公布香港銀行同業拆息(Hibor)，隔夜息略為回升，企0.25厘水平，結束8連跌；1星期升至0.58厘；與樓按相關的1個月仍跌至0.83厘，連跌10日，續創逾兩年低位；3個月降至1.34厘。
    7/5/2020
    隔夜 0.25375厘
    1星期 0.58214厘
    2星期 0.62500厘
    1個月 0.83393厘
    2個月 1.25107厘
    3個月 1.34339厘
    6個月 1.66089厘
    12個月 1.80411厘
    6/5/2020
    隔夜 0.25357厘
    1星期 0.48821厘
    2星期 0.56411厘
    1個月 0.84595厘
    2個月 1.29464厘
    3個月 1.35571厘
    6個月 1.68625厘
    12個月 1.81179厘
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