【高盛推介】港交所業績揭盅　留意熱門條款購證

高盛(亞洲)有限責任公司：香港交易所周三(6日)跌不足0.1%。周四(7日)早段繼續下跌，早段低見250港元，及後跌幅收窄。港交所周四(7日)公布今年首季業績，券商料期內純利預測介乎26.91億至27.97億元，按年升3.2至7.2%。此外，有內媒報道指市值約430億美元的內地科網股網易，擬在港作第二上市，並已向港交所提交上市申請，最快下半年招股。

觀察個股認股證資金流向，可見近期資金傾向部署認購證，過去4個交易日皆錄得資金流入，合共約420萬元。另一方面，近日資金亦傾向部署牛證。

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