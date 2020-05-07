【瑞銀推介】看好中芯國際可吼認購證

瑞銀亞洲股票衍生產品銷售部董事卓素華：新冠肺炎疫情雖然有所紓緩，不過美國揚言要向中國再加關稅報復中國隱瞞疫情，消息令股市出現過一輪震盪，但亦有相關的受惠股。

市場預期內地手機製造商有機會減少依賴海外晶片，增加從國內公司採購晶片，中芯國際即成為市場焦點，早前公司更逆市上調了首季收入及毛利率預測。周三(6日)公司更表示計劃在上海科創板上市，募集的資金將用於晶片項目、先進及成熟工藝研發項目等等。

消息刺激中芯股價當日急升，高見17.1港元，即升12%，收市亦升超過一成。另外公司將於5月14日公布業績，資金開始留意認股證作部署。

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