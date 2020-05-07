【藍籌業績】港交所首季純利22.62億元　按年跌13%

期內，香港首次公開招股市場按新上市公司數目計居全球首位(39家新上市公司)，按首次公開招股的集資額計位列全球第4(144億元)。

債券通平均每日成交金額創下193億元人民幣季度新高，是2019年第1季的超過3倍。

首季來自滬深港通的收入及其他收益創下4.04億元季度新高，按年增加74%。滬深港通的北向及南向交易的平均每日成交金額同創季度新高，分別達780億元人民幣及216億港元。

投資虧損淨額為4,700萬元，去年同期錄得收益8.82億元，主要源自宏觀環境對集體投資計劃的公平值造成的影響。

集團首季收入及其他收益按年下降7%，因為全球股市及定息市場均見大幅拋售(尤其是3月份)，集體投資計劃錄得公平值虧損5.21億元(2019年第1季收益創下3.9億元的紀錄)，將期內交易及結算費用的增幅抵銷有餘。然而，若與2019年第4季相比，今年首季收入及其他收益在交易量增加所帶動下則大增7%。

季內主要業務收入按年上升19%，主要由於標題平均每日成交金額增加20%帶動交易及結算費增加。營運支出按年增加6%，按季減少11%，源自年度薪酬調整，以及由於2019年6月收購港融科技令僱員數目上升，以及戰略項目及其他業務舉措令專業費用增加。

集團行政總裁李小加表示，在這個非常時期，集團的工作重點主要是確保金融市場繼續正常運作、公平有序和充滿韌性。儘管近期市場面臨巨大的波動和不確定性，港交所首季在現貨、衍生產品及商品方面的主要業務仍表現良好，滬深港通及債券通本季成交額同創新高。

他又稱，無可避免地受到宏觀經濟環境的影響，全球投資組合估值大跌影響集團的投資收益，但集團已採取相應的風險管理措施，並會繼續降低集體投資計劃的風險。

－－－－－

Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！

立即查詢：6810 2200