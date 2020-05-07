李小加明年10月約滿後不再續約　港交所跌逾3%

港交所午後股價受壓，最新報244.6港元，跌3.47%，成交逾6.8億元。

港交所指出，已成立一個遴選委員會，由主席史美倫及董事阿博巴格瑞、洪丕正及席伯倫組成，以進行正式的遴選程序。

港交所主席史美倫表示，衷心感謝李小加在過去十年中的傑出領導及對香港市場的貢獻，亦代表董事會感謝他盡量付出時間來確保我們順利過渡。董事會有信心他的繼任過程將順利有序，而集團擁有堅實的基礎。

李小加自2010年擔任港交所行政總裁，任內推動多項變革，包括推行互聯互通機制、收購倫敦金屬交易所，並成立場外交易結算所，拓展大宗商品、容許同股不同權(WVR)及尚未有盈利或生物科技股在港上市等。

事實上，李小加於去年12月突然減持港交所，涉及65萬股，均價256.53港元，套現約1.66億元。

史美倫亦於今年初接受訪問時指出，難指出李小加任期還有多久，該所如其他組織一樣，有籌劃繼任方案，包括行政總裁。

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