【深度解構】全球經濟超級大炸彈是如何煉成…

新冠肺炎疫情肆虐全球，各地經濟都因停擺而受到不同程度的打擊，而眼前對全球經濟的一個重大威脅，乃美國經濟苦陷大蕭條這個超級大炸彈！

本來，美國政府財赤嚴重，問題在疫前已一直存在，如今在當局要加大公共支出以抗疫下而快速惡化。同時，聯儲局須積極投放以為美元提供流通性，加大量寬力度，印銀紙支持企業融資，後果堪憂！到底有幾「憂」，睇睇下列數據：

●公私狂發天量債券

美國財政部周一(4日)宣布，擬計劃在4至6月期間，破天荒發行國債近3萬億美元(約23.4萬億港元)，以助支撐經濟。與此同時，聯儲局早前推出多項貸款機制以支持企業。數據顯示，美企今年1月起累計發債規模達8,000億美元(約6.2萬億港元)，為歷來同期新高。聯儲局自3月出手救市後，美國企業發債金額出現爆炸性增長，3、4月分別達2,533億和2,618億美元，後者按年增長78.1%，而垃圾債券發行金額，亦由3月僅35億美元，跳升至337億美元。過度舉債的情況有多嚴重，可見一斑，有可能為日後通脹突然報復式反彈，引爆債災埋下伏線。

為填補龐大開支，華府估計截至9月底止全個財政年度，需借入4.5萬億美元(約35萬億港元)，是前一年度1.24萬億美元的2.6倍左右，當中4至6月的金額，較2009年金融海嘯時期整個財年發債1.8萬億美元還要高，可見這個超級「炸彈」規模愈來愈大！

●職位大量流失 家庭債務遠高於海嘯時

美國就業市場急劇惡化，數據機構ADP公布，4月份美國私人職位銳減破紀錄2,023.6萬個，略低過預期2,050.5萬個，而3月時減幅亦由2.7萬個向下修訂至14.9萬個。

美國人一向不善儲蓄積穀防饑，早年就有調查顯示，六成美國人儲蓄存款少於500美元，可見如今大部分美國人生活須要政府接濟或向外舉債。紐約聯儲銀行最新數據顯示，美國家庭負債持續攀升，今年首季相關負債總額飆1,550億美元或1.1%，令總額升至14.3萬億美元(約111萬億港元)，較2008年金融危機的高峰還多出1.6萬億美元(約12萬億港元)，為連續第23季增長。

●大企業盈利急降 小企業面臨倒閉

華特迪士尼(Walt Disney Co.)公布，於上財季，收入按年增逾20%至180.1億美元；淨利潤4.6億美元，按年大跌逾9成。

房屋短租服務平台Airbnb計劃裁員接近1,900人，大約相當於公司員工總數的25%。

美國三大車廠之一快意佳士拿(Fiat Chrysler)首季虧損16.9億歐元(約142.7億港元)，扭轉去年同期賺5.08億歐元的勢頭，首季在北美的汽車付運量大跌16%，反映歐美疫情嚴重，需於3月中起關閉廠房的影響，期內收入按年跌16%至206億歐元。

美國人力資源管理協會(SHRM)調查訪問了375家公司，調查期為4月15至至21日，並未考慮到美國一些州在本月重新開放造成的商業狀況的改善。根據調查，略微超過三分一的小企業預料，能夠繼續營運超過6個月，但有14%表示不確定。在員工中，時薪員工受到的打擊最大，80%的企業都裁減時薪員工。受訪企業中，有60%裁減受薪員工。有三分一的受訪企業預計，裁員將是永久性的。

美國聯儲局副主席克拉里達表示，擔心失業率會變得非常高，估計勞動力市場復甦需要時間。他認為，美國目前處於衰退之中，仍難以預測企業破產的規模，可能需要聯儲局和聯邦政府提供更多的支持，而聯儲局將繼續提供強有力、具前瞻性和進取的貨幣政策支持。

●經濟數據尚未見底

美國4月ISM非製造業指數由前一個的52.5點跌至41.8點，指數低於50點，顯示服務業收縮。

美國4月Markit服務業採購經理指數(PMI)終值由初步估計的27點下修為26.7點，低於3月的39.8點。同期綜合PMI由初步估計的27.4點下修為27點，創紀錄新低，亦低於前一個月的40.9點。

美國3月貿易赤字按月擴大11.6%至444億美元，期內出口破紀錄跌9.6%至1,877.5億美元，入口亦跌6.2%至2,321.6億美元，為11年來最大跌幅，至於對華貿赤則收窄42億美元，至155億美元。

美國房地產經紀人協會(National Association of Realtors，NAR)表示，3月份待售房屋銷售指數急跌20.8%，至88.2，差過市場預期跌10%。3月全美房屋銷售按年跌8.5%，創4年半以來最大跌幅。

最近美國總統特朗普表示，不惜死更多人都要解封，正正反映其對於當前美國經濟急速惡化的憂慮。畢竟經濟再差下去，沒有病死也可能要餓死！一旦經濟衰退引發系統性風險，不但美國市場當災，全球金融市場和經濟都會遭殃。

美國經濟若未能擺脫大蕭條危機，這個超級大炸彈只怕一發不可收拾，故投資者別以為疫情過去就可以鬆懈，宜保持高度驚惕，小心行事。

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