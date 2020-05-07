再擴展建材業務！碧桂園5億人幣入股瓷磚企業

蒙娜麗莎主要從事高品質建築陶瓷產品的研發、生產和銷售，主要產品可分為陶瓷磚、陶瓷薄板兩大類。未來雙方將在陶瓷及瓷磚膠等陶瓷建材與家居類相關產品的設計、研發、銷售及對外投資等開展合作。

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