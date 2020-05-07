再擴展建材業務！碧桂園5億人幣入股瓷磚企業
2020年05月07日 12:51
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碧桂園(02007)間接全資擁有的深圳市碧桂園創新投資(簡稱「碧桂園創投」)與蒙娜麗莎(002918.SZ)簽訂《戰略合作暨股份認購協議》，雙方協商的認購價為每股18.43元人民幣(下同)，認購金額涉及5億元。完成後，碧桂園將持有蒙娜麗莎5%以上股份。碧桂園將派1名董事參與蒙娜麗莎的管治。
蒙娜麗莎主要從事高品質建築陶瓷產品的研發、生產和銷售，主要產品可分為陶瓷磚、陶瓷薄板兩大類。未來雙方將在陶瓷及瓷磚膠等陶瓷建材與家居類相關產品的設計、研發、銷售及對外投資等開展合作。
另此前，碧桂園創投於今年4月認購帝歐家居(002798.SZ)非公開發行股份，將持有其6.5%股權。雙方將就衛生浴室產品、高端陶瓷牆地磚產品應用等合作。
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