【高盛推介】資金相應撈阿里Call　開美團Put

高盛(亞洲)有限責任公司：阿里巴巴周三(6日)反彈重上190港元水平，收市升約2.7%。周四(7日)早段則再度下跌。而上月中旬起計，阿里累計至今跌約4%，表現落後大市。有報道指阿里旗下淘寶天貓，於上周五(1日)至周三計，已為上海商家帶來百億元人民幣生意。

觀察輪證資金流向，可見由於阿里表現落後大市，因此吸引資金部署好倉，過去5個交易日共錄得約4,150萬元資金流入，為同期最多資金流入的個股相關資產。

美團點評周三升約3.5%。周四早段繼續上升，高見109.2元，繼周三再次突破3個月高位，暫時為連續第3日上升。而上月中旬起計，美團累計至今升超過11%，表現明顯跑贏大市。有券商預期該股受惠於外賣業務及益運效率提升，今年首季業績或較市場預期佳。該行給予「買入」投資評級，目標價117元。

觀察輪證資金流向，可見由於美團表現跑贏大市，因此吸引資金部署淡倉，過去5個交易日共錄得約1,750萬元資金流入認沽證及熊證。

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