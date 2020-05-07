【瑞通推介】舜宇光學逆市靠穩　輪證精選

瑞通認股證牛熊證銷售部：新冠肺炎疫情重創美國就業市場，道指結束連續兩日升勢，隔晚收報23,664點，跌218點或0.9%。

恒指周三(6日)最多升逾300點，高見24,235點，收報24,137點，升268點或1.1%，一舉收復10天及20天線。周四(7日)早段回落近200點，失24,000點關。其好倉(牛證及認購權證)周三淨流出逾2,400萬港元，淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1億元，反映投資者預期港股將再度調整。周三其牛證街貨重貨區為收回價22,500至22,599點，而熊證街貨重貨區為收回價25,000至25,099點。

阿里巴巴連跌4個交易日後，周三終回升2.7%收市，收報193.6元，重返50天線附近，盤中曾升3.7%至195.6元。公司擬購新加坡安盛保險大廈50%股權。另外，該股周三繼續成為最高沽空額港股，錄17.5億元沽空額，沽空比率39%，但較周二(5日)高達52.5%的沽空比率有所回落。股份周四早段回吐約2%，回落至190元水平整固。分別有94萬和102萬元在周三淨流出其好倉和淡倉。

小米集團Redmi Note 8系列手機銷售報捷，刺激股價周三在成交配合下一度飆近6%，高見10.68元，收升4.1%，企10.5元，重越10天和20天線。周三收市後，小米就海外新產品宣傳中出現不當內容致歉，該股股價周四早段略回，下試10.4元，其後轉為好淡爭持，短期留意10元心理關口的支持力度。周三分別有829萬和154萬元淨流入其好倉和淡倉。

市場調研公司調查顯示，華為在今年首季度的出貨量和市場份額皆逆市上升。另蘋果公司(Apple Inc.)宣布其年度開發者大會(WWDC)將於6月22日展開，帶起市場對手機設備股的關注。舜宇光學周三表現強勢兼成交大增，股價最多升6.5%至114.7元，收市維持逾半成升幅，報113.2元，一舉收復10天、20天和250天線。市場預期舜宇短期將公布4月產品出貨量數據，但同業大立光最新公布的4月營收按月及按年均告下跌。舜宇周四早段升逾2%，重上115元。周三有441萬元淨流出其好倉，淡倉同日則有161萬元淨流入。

融創中國周三逆市回軟，微跌0.6%報32.8元，續處各移動平均線之下。公司4月份實現合同銷售金額337.6億元人民幣，按年下跌13.7%；今年首4個月累計實現合同銷售金額按年跌19.7%。有券商指融創今年利潤和銷售增長目標令人失望，下調其2020年盈利增長預測和目標價。不過市場數據方面，於五一長假期，重點城市新房銷售按年大升77%。融創周四早段續於33元以下整固，跌約1%。周三有212萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有27萬元淨流出。

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