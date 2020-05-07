【全球攬炒】疫情對旅遊業打擊有幾大？5張圖睇清！

自今年初新冠肺炎疫情爆發以來，全球多地為遏制疫情傳播，相繼實施封鎖措施。對於旅行愛好者及經常需要全球往返的商務旅客來說，必然是晴天霹靂，如今想出門仍恐遙遙無期。

隨着疫情持續將近半年，據聯合國世界旅遊組織(UNWTO)報告顯示，全球共有超過200個國家和地區實施了旅遊限制，更形容此限制的嚴厲程度為「歷史上從未有過」。此輪逆境下，旅遊業界成為最大受害者之一，旅客大幅減少導致航空、酒店等行業瀕臨崩潰，隨時令數以億計人失去工作。究竟業界慘況有幾嚴重？以下5張圖話你知：

【1、限制旅行措施(附圖一)】

據聯合國世界旅遊組織報告顯示，隨着新冠肺炎疫情在各地蔓延，全球100%的目的地都有實施旅行限制，當中83%的限制已達4個星期或更長。

報告指出，限制可分為4大類：在217個目的地中，97個或45%地點實施了全部或部分關閉邊境措施；65個或30%全部或部分暫停飛行；39個或18%針對特定目的地實施了邊境禁運；16個或佔其餘7%實施了其他措施。

【2、減少商業航班(附圖二)】

在旅遊限制的背景下，商業航班數量亦被迫減少。根據追蹤全球航班的網站Flightradar24數據顯示，每天平均商業航班數量從今年1月和2月的10萬多，下降至3月約7.85萬和4月約2.94萬。

航班大減導致航空公司將大部分機隊停飛，許多航企因而陷入財務困境。部分國家的政府亦已經介入，為陷困的公司提供支援。

其中，美國財政部已向航空公司提供了近250億美元的現金支援，以幫助他們支付工資費用，換取他們同意在9月30日之前不解僱員工。法國和荷蘭政府表示，將向法荷航(Air France-KLM)提供高達110億歐元的財政援助，以渡過新冠肺炎疫情。

【3、航空業損失巨(附圖三)】

國際航空運輸協會(IATA)上月發表的預測顯示，到2020年，航空業收入損失將達到3,140億美元，比2019年下降55%。

諮詢公司Sobie Aviation獨立分析師Brendan Sobie表示，航空業可能要花費數年才能完全恢復。他上個月亦曾稱，復甦將會非常緩慢，尤其是對於國際旅行而言，將會是一條漫長的道路。

美國波音公司主席卡爾霍恩(David Calhoun)表示，新冠肺炎疫情造成航空業的業績大幅下滑，相關產業受到的影響將持續到2023年、甚至更久。行業需要2至3年的時間才可重回2019年的水平，接着還要再多花幾年才能看到整個產業的長期復甦。

【4、酒店入住率降(附圖四)】

酒店業因旅客大降而受到嚴重打擊，根據追蹤酒店業的分析公司STR數據，3月份所有地區的酒店房價均出現下跌。

其中，大型連鎖酒店萬豪國際(Marriott)2月底起已進行裁員，並要求員工放無薪假，希爾頓(Hilton)亦要求部分雇員在疫情期間減薪。

港人常用的網上旅遊平台亦難逃厄運。TripAdvisor近日於一份聲明中表示，將要在美國裁減600個職位，並在全球其他辦事處裁減300人，約佔全球員工的1/4。其餘大部分員工將減薪20%，並縮減工作時數。

美國共享民宿巨頭Airbnb Inc.亦將裁減1,900名員工，行政總裁Brian Chesky向員工表示，疫情令公司業務受創，預計今年的收入將不到去年的一半。

另外，Expedia在2月下旬宣布將裁員3,000人，佔其全職員工約12%。Booking Holdings凍結招聘之餘，並表示考慮裁員；Booking Holdings旗下品牌包括Booking.com、Agoda、Priceline與KAYAK等。

【5、職位料失1億個(附圖五)】

根據世界旅行與旅遊理事會(WTTC)數據顯示，過去5年，旅遊業貢獻全球國內生產總值(GDP)的10.3%，並創造了全球大約1/4的新就業機會。

WTTC分析，由於疫情大流行而導致全球旅行突然中斷，今年將導致超過1億個工作機會流失。全球遭受的經濟損失勢嚴重升級，旅遊業將導致2020年GDP損失達2.7萬億美元。

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