英倫銀行維持利率0.1厘不變　料今年經濟大縮14%

英倫銀行(即英國央行)議息後，宣布將基準利率維持於0.1厘不變，符合市場預期。此外，貨幣政策委員會(MPC)維持6,450億英鎊資產購買規模不變。但有兩名成員傾向擴大量化寬鬆，將資產購買的規模目標再增加1,000億英鎊。

英倫銀行表示，準備好必要時採取進一步行動，預期當地今年經濟將大縮14%，失業率將升至8%，通脹則料為0.6%，同時預期經濟明年回復增長15%，未來兩年通脹料為2%。該行同時發表的金融穩定報告估計，英國企業將出現1,400億英鎊現金流赤字。

市場普遍預計此次決議維穩，6月前貨幣政策委員會料按兵不動，以評估抗疫措施帶來的經濟影響。自新冠肺炎疫情全球大流行以來，英倫銀行已減息兩次，將基準利率從0.75厘調降至0.1厘，並將英國國債和企業債持有規模增加2,000億英鎊，至6,450億英鎊，大部分增持資產將是英國國債。

英倫銀行是次提早在倫敦時間周四(7日)早上7時(即香港時間下午2時)公布利率決策和《貨幣政策報告》。這有別於以往通常在中午時間(香港時間晚上7時)發布不同。英國央行還取消了電視新聞發布會，取而代之的是將在早上10時(香港時間下午5時)發布簡報。

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