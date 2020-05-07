小加退位：張華峰指是香港損失 最大功勞推動互聯互通
2020年05月07日 14:39
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張華峰
李小加擔任香港交易所(00388)行政總裁已10年，周四(7日)宣布任期將於明年10月底屆滿時不再續任。立法會金融服務界議員張華峰認為，李小加不但熟悉本港資本市場運作，亦十分了解內地金融政策，任內值「80、90分」，更指甚不續約是本港損失。
張氏續指，李小加在任內對香港金融市場貢獻良多，其中最大功勞為推動互聯互通機制，以及改革上市規則，容許同股不同權架構公司在港上市，及為大中華及國際木公司設立新的便利第二上市渠道。另外，李氏在整個市場管理上亦「做得好好」，改善金融基建，如交易系統、功能提升，即使環球市場「大風大浪」，香港仍大致保持穩定，這些措舉對香港金融市場的發展有重大影響。
不過，張華峰認為，李小加過去所推的政策主要針對跨國大型企業，對本地中小企業關注度不足，認為「可以做多少少」。
李小加距離任期屆滿餘一年多，張氏稱，港交所行政總裁一職相當重要，物色合適人選亦不易，現時宣布不續任，可讓港交所有更多時間物色。
至於李小加離任後去向，張華峰說，雖然澳門早前宣布正研究設立人民幣計價證券交易所，但相信李小加「對香港有感情」，應不會「過檔」澳門，料會到發展空間大的內地。
對於港交所行政總裁繼任人方面，他認為目前言之尚早，但須熟悉中港兩地資本市場，並與中國內地官員有良好關係。
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