小加退位：林樵基指港交所有足夠時間物色接任人

他指，倘太遲公布，或造成市場產生他「因為做錯野而被炒魷魚」的錯覺，亦將令市場失去信心致使股價出現更大的波動。另方面，提早公布有助港交所有足夠時間準備，聘請下任新總裁。

他又稱讚，李小加在港交所擔任行政總裁10年期間作出的貢獻很大，尤其是通過互聯互通引入資金流入港股，並吸引更多內地公司來港上市，有關工作做得非常之好。

他續指，下任行政總裁(CEO)「邊個都有機會」，難言誰會是大熱人選，接下來中國金融市場會繼續開放，到底能否繼續吸引更多的投資者以及推出更多的金融產品，相信接班人需要多花功夫。

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