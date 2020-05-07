小加退位：林樵基指港交所有足夠時間物色接任人
2020年05月07日 14:39
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林樵基
香港交易所(00388)行政總裁李小加於今天通知董事，將不再重續行政總裁合約，而現時合約在2021年10月底方屆滿。光銀國際董事總經理兼研究部主管林樵基認為，李小加有需要提早公布不續任的消息，一方面今日公布首季業績，另方面主要是讓市場有緩衝期，消化有關消息。
他指，倘太遲公布，或造成市場產生他「因為做錯野而被炒魷魚」的錯覺，亦將令市場失去信心致使股價出現更大的波動。另方面，提早公布有助港交所有足夠時間準備，聘請下任新總裁。
他又稱讚，李小加在港交所擔任行政總裁10年期間作出的貢獻很大，尤其是通過互聯互通引入資金流入港股，並吸引更多內地公司來港上市，有關工作做得非常之好。
他續指，下任行政總裁(CEO)「邊個都有機會」，難言誰會是大熱人選，接下來中國金融市場會繼續開放，到底能否繼續吸引更多的投資者以及推出更多的金融產品，相信接班人需要多花功夫。
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