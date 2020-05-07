經濟停擺有幾大鑊？美17%家庭兒童「食唔飽」
2020年05月07日 14:40
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(Getty Images圖片)
外國傳媒報道，美國布魯金斯學會(Brookings Institution)周三(6日)發表報告指出，美國兒童目前正經歷前所未有的糧食不安全情況。截至4月，在有12歲或12歲以下孩子的美國家庭中，就有17.4%家庭表示，自疫情發生以來，他們因缺乏金錢，買不起足夠的食物給自己的孩子吃，迫使他們的孩子處於飢餓、吃不飽的狀態。
該學會首席研究員Lauren Bauer稱，上述數據較2008年金融海嘯期間時更糟糕，當時只有5.7%家庭有同樣狀況。
他警告，這些美國家庭正減少食物份量，孩子被迫少吃好幾餐，並認為造成此情況的其中原因是與學校停課，孩子們無法在學校免費用餐有關。
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