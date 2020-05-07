香港會計師公會對兩名會員及立信德豪罰款

香港會計師公會公布，就執業會計師林碧華(會員編號：A18103)、執業會計師楊潔金(會員編號：A11572)及香港立信德豪會計師事務所(執業法團編號：M0200)(統稱答辯人)沒有或忽略遵守、維持或以其他方式應用公會頒布的專業準則，對他們作出監管行動。

立信德豪曾審計香港上市公司中國能源開發控股及其附屬截至2013年12月底止年度的綜合財務報表，並發表了無保留的核數師意見。林是該審計項目的執業董事，而楊是該審計項目的質量控制覆核人。

中國能源開發曾在內地收購一間附屬。該附屬在內地開展一個勘探、開發及生產石油及天然氣的項目，而該項目尚未獲內地政府批准開發。但該集團於財務報表內把項目的權益及勘探成本確認為資產。

審計團隊聘用了一名獨立估值師對管理層的項目估值進行評估。審計工作底稿顯示審計團隊就獨立估值師及管理層於估值採用的假設，包括預測產量及銷量、預期產品售價、貼現率及風險溢價率沒有執行充分的程序或編備完備記錄。

香港會計師公會理事會決定以下列的方案解決這宗投訴，包括答辯人承認此個案中的事實及違反相關專業準則；他們被譴責；及各答辯人須分別繳交行政罰款25,000港元，以及共同繳交公會及財務匯報局的費用共172,537.5元。

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