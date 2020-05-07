小加退位：「金句王」留下哪些難忘句子？

【2011年7月談「經紀群起反對港交所連串改革建議」】

「一談(改革)就要下台，市場就不要再往前走了。」「今日不改革，未必會有很大影響，但長遠香港會被拉下來。」

【2015年4月談「港股大時代」】

「港股大成交量會是新常態，整體成交量由以往每日700、800億元，增加至到1,500億至2,000億元，不會輕易回落至以前水平。」

【2015年5月談「不同股權架構遭遇證監會反對」】

「二老闆是上巿委員會，大老闆是證監會，既然大老闆說話，二老闆要聽，這就是香港程序正義。」

【2015年6月談「中國股市」】

「中國股市是世界上最安全的市場，最透明的市場，最扁平的市場，最民主的市場。」

【2015年8月談「A股大跌」】

「國家隊」不可能彈盡槍絕。

【2015年11月談「滬港通」】

非「雨點小」，而是「雷聲太大」。

【2016年9月談「老千股」】

「應盡量走大道，避免串小巷，提高警惕，謹慎決策。」

【2019年6月談「前高層被廉署調查」】

「再好的制度也不能徹底杜絕爛蘋果，爛蘋果在哪裏都會爛，但對現行制度自行清除爛蘋果的能力充滿信心，而對制度的檢討和完全永遠都在路上。」

【2019年6月談「香港上市制度」】

「港交所審批公司上市就像發出駕駛執照，不能說一家公司規模小，或將來可能做別的不好的事情，就不讓其上市。」

【2020年1月談「中概股回歸」】

「以前(中概股)有很多各種各樣的理由不回來，現在沒甚麼理由不回來。」

【2020年1月談「減持港交所」】

「我家中有另一位主席。」他的意思是指減持是其太太的決定。