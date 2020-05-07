小加退位：「金句王」留下哪些難忘句子？
2020年05月07日 14:47
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香港交易所(00388)行政總裁李小加已確定，將不再重續於2021年10月底屆滿的合約，意味着任期只餘一年多。回顧其過去十年，可謂是「金句王」，屢屢令人印象難忘，不妨回味一下：
【2011年7月談「經紀群起反對港交所連串改革建議」】
「一談(改革)就要下台，市場就不要再往前走了。」「今日不改革，未必會有很大影響，但長遠香港會被拉下來。」
【2015年4月談「港股大時代」】
「港股大成交量會是新常態，整體成交量由以往每日700、800億元，增加至到1,500億至2,000億元，不會輕易回落至以前水平。」
【2015年5月談「不同股權架構遭遇證監會反對」】
「二老闆是上巿委員會，大老闆是證監會，既然大老闆說話，二老闆要聽，這就是香港程序正義。」
【2015年6月談「中國股市」】
「中國股市是世界上最安全的市場，最透明的市場，最扁平的市場，最民主的市場。」
【2015年8月談「A股大跌」】
「國家隊」不可能彈盡槍絕。
【2015年11月談「滬港通」】
非「雨點小」，而是「雷聲太大」。
【2016年9月談「老千股」】
「應盡量走大道，避免串小巷，提高警惕，謹慎決策。」
【2019年6月談「前高層被廉署調查」】
「再好的制度也不能徹底杜絕爛蘋果，爛蘋果在哪裏都會爛，但對現行制度自行清除爛蘋果的能力充滿信心，而對制度的檢討和完全永遠都在路上。」
【2019年6月談「香港上市制度」】
「港交所審批公司上市就像發出駕駛執照，不能說一家公司規模小，或將來可能做別的不好的事情，就不讓其上市。」
【2020年1月談「中概股回歸」】
「以前(中概股)有很多各種各樣的理由不回來，現在沒甚麼理由不回來。」
【2020年1月談「減持港交所」】
「我家中有另一位主席。」他的意思是指減持是其太太的決定。