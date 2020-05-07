小加任內大事：由2011年「被鬧」到去年欲鯨吞倫交所

他上任後，就構想一連串改革，結果在2011年7月遭受經紀界群起反對。他當然慨嘆喟：「一談(改革)就要下台，市場就不要再往前走了。」「今日不改革，未必會有很大影響，但長遠香港會被拉下來。」

到了2012年6月15日，港交所以13.88億英鎊，成功收購倫敦金屬交易所，為其任內重大收購交易。

之後在2014年11月17日，港交所與上海證券交易所共同推出了連接內地與香港股市的「滬港通」機制，是香港金融市場里程碑，因它開創了中港資本市場雙向開放的新模式。

除了「滬港通」，港交所在2016年1月21日也在企業形象上踏入里程碑，更改了公司標誌。

2016年12月5日，港交所與深圳證券交易所共同推出了「深港通」，互聯互通踏入2.0時代。之後在2017年7月3日，「債券通」正式啟動。

隨着智能科技時代一日千里，2017年10月27日，港交所關閉運作31年歷史的交易大堂，將現址改裝為「金融大會堂」，用以推廣香港金融市場。2017年12月，港交所確立自1993年H股上市以來最大上市改革的方向，允許採用「同股不同權」架構的新經濟公司、沒有收入的生物科技企業赴港上市，以及放寬已在國際市場上市的「同股不同權」企業來港第二上市。

到了去年9月11日，曾計劃以現金和加發行新股收購倫敦證券交易所集團，惟失敗告終。

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