【專家點評】管泓姿：環球放水　利好美國科技股續強

華夏基金香港業務拓展部副總裁管泓姿表示，美國股市本周連升兩日，雖然升幅不算大，但納斯達克100指數升近9,000點水平，本年至今錄得+1.27%回報，跑嬴全球主要市場。排名第二是A股滬深300指數，本年至今暫錄得-3.94%；排名第三及第四分別是紐西蘭及台灣，其餘亞洲區及歐美市場本年均累計錄得雙位數字跌幅。

科技股疫境強勢總有其因。歐美在預備重啟經濟，同時美國有傳考慮允許華為與美企共同參與5G標準制訂。當疫情過後，5G和雲計算等會加快大規模應用，全球迎來服務器更新升級熱潮，包括阿里巴巴、騰訊，Amazon、Microsoft等雲計算業務，有機會引發大規模項目投資。隨着低息持續，科技巨企如Apple雖然手頭現金十足，但最近以低息發80億美元債，向市場借平錢，相信主要用來股份回購及併購之用。其他科技巨頭亦有機會借平錢進行回購支持股價。

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