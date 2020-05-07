【新興市場危機】土耳其先倒下　貨幣里拉創歷史新低

新興市場貨幣正醞釀大風暴，外國媒體報道，土耳其貨幣里拉兌每美元插至7.49，創歷史新低。此前，當局限制外國人參與以里拉計價的市場交易，反加速了里拉跌勢。

土耳其經濟一直面對通貨膨脹加劇、失業率上升和經濟增長緩慢的困局，新冠肺炎為土耳其里拉帶來了巨大的挑戰，據報土耳其外匯儲備淨額已從年初的400億美元大幅降至近250億美元，主要是當局提取外匯儲備用作支持里拉。

在剛過去的周二，土耳其銀行業監管機構宣布對外國人進行以里拉計價交易的新限制，以防止投機和沽空，然而此舉適得其反，里拉在隨後的兩天內繼續下跌。

道明證券認為，基於外匯儲備，土耳其利率及匯率均面臨風險，如果美元走強的趨勢持續，里拉可能會跌至近8里拉兌1美元。

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