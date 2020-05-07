【fb直播】港股24000關有排磨？
2020年05月07日 15:50
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隔晚美股個別發展，港股周四(7日)表現反覆，恒指24,000關爭持，美國總統特朗普將於短期審視中國是否履行首階段貿易協議，加上有傳中國今年或不設經濟增長目標，港股24,000關係咪有排磨？
香港交易所(00388)受投資虧損影響，首季少賺13%至22.6億元。不過主要業務增長19%，日均成交金額升2成，加上憧憬中概股回歸，中、長線部署諗得過？集團行政總裁李小加約滿後不續任，短線又有冇影響？
有傳美國商務部批准華為可以參與5G建設，部分5G概念股有炒作，中興通訊(00763)即市最多升6%，兩會前繼續揸住冇有怕？同業又有冇好選擇？
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