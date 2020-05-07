【fb直播】港股24000關有排磨？

隔晚美股個別發展，港股周四(7日)表現反覆，恒指24,000關爭持，美國總統特朗普將於短期審視中國是否履行首階段貿易協議，加上有傳中國今年或不設經濟增長目標，港股24,000關係咪有排磨？

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