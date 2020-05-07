小加退位：學者王澤森指繼任人須具備多項條件

他指出，以往的國際視野包括美國、英國及歐洲等，但如今需要發掘其他市場的機會。

王又指，李小加任內有不少功績，包括開拓互聯互通及債券通等。至於有指李專注於大型公司上市，忽略中小企的融資需要，王認為，交易所作為一個上市平台，有責任去尋找有潛力的公司來上市，以保障投資者利益。

對於未來香港股票市場的期望，他表示，以香港的金融市場規模，政府應該容許多於一個股票交易市場在香港成立，情況猶如紐約交易所及納斯達克同時存在，有競爭才會進步。新股票市場可考慮的工作，例如容讓一些很細小但有潛力的公司上市集資；又或者成立一個完全創新、無紙化，建基於區塊鏈技術(blockchain)的交易所。

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