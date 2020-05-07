灣仔商廈41個車位放售　意向價1.2億元

第一太平戴維斯指出，灣仔海外信託銀行大廈41個車位以現狀連同現有特許權協議出售，意向價1.2億元，買家可考慮以每個約330萬元單獨購入。是次出售的車位合共41個，分布於大廈一至四樓，其中一樓全層15個、二樓4個、三樓8個及4樓14個，均可經由大廈內部坡道到達，當中部分車位更有機會加裝電動車之充電裝置。

該行九龍商業銷售部副資深董事劉智珊指出，灣仔核心區域甲廈眾多，對車位需求向來殷切。中環及灣仔繞道開通之後，未來港島主要商業區如中上環、金鐘、灣仔等各區將逐漸相連，演變成為一個大型核心商業區(CBD)，加上2021年會展站即將開通，可以預見區內車位將更加搶手。

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