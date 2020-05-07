【市後重點睇】美匯企穩100樓上 道期升逾220點

美匯指數企100.15，港匯見7.7509，離岸人民幣(CNH)回升至7.1092，美元兌日圓處106.38。歐元及英鎊回升，分別報1.0797及1.2363。金價處1,692美元。布油企29.51美元，紐油處23.86美元。道指期貨升223點。

●市後關注點

-20:30 美國首季非農業生產力；美國上周首次申領失業救濟人數

-異動股：晶苑國際收市飆12.5%，為政府生產可重用口罩。

●【藍籌業績】港交所首季純利22.62億元，按年跌13%。

●小加退位：

-李小加明年10月約滿後不再續約。

-絲絲講場：小加告別港交所，另有高就？

-張華峰指是香港損失，最大功勞推動互聯互通。

-林樵基指港交所有足夠時間物色接任人。

●中國經濟：

-財新中國4月服務業PMI升至44.4，就業指數創新低。

-中國4月外匯儲備回升至3.09萬億美元，高過預期。

●英倫銀行維持利率0.1厘不變，料今年經濟大縮14%。

●【全球攬炒】

-菲律賓首季GDP萎縮0.2%。

-疫情拖累！調查指逾半美國小企業面臨倒閉。

●港元拆息︰1個月報0.83厘，續創逾兩年低位。

●新冠肺炎：北京推20條措施，支持民營經濟。

●澳洲3月出口按月升15%，貿易盈餘勝預期。

●全球經貿戰：中美關係緊張，資金流出兩隻中國ETF。

●南韓上月外儲回升，3月經常帳盈餘62.3億美元。

●新盤動向：

-Wetland Seasons Park 2期樓書上網，最細282呎起。

-OMA by the Sea首推108伙，開放戶入場費388萬。

-【多圖】龍譽複式示範單位曝光，會所設施逾32項。

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