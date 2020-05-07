【市後重點睇】美匯企穩100樓上 道期升逾220點
2020年05月07日 16:18
東網電視更多新聞短片
美匯指數企100.15，港匯見7.7509，離岸人民幣(CNH)回升至7.1092，美元兌日圓處106.38。歐元及英鎊回升，分別報1.0797及1.2363。金價處1,692美元。布油企29.51美元，紐油處23.86美元。道指期貨升223點。
●市後關注點
-20:30 美國首季非農業生產力；美國上周首次申領失業救濟人數
●港股連升兩日後回吐，恒生指數全日收報23,980點，跌156點或0.65%，再度失守兩萬四關。主板成交865億港元。港交所收市跌2.76%。 https://bit.ly/2WuZ6ii
-異動股：晶苑國際收市飆12.5%，為政府生產可重用口罩。
●【藍籌業績】港交所首季純利22.62億元，按年跌13%。
●小加退位：
-李小加明年10月約滿後不再續約。
-絲絲講場：小加告別港交所，另有高就？
-張華峰指是香港損失，最大功勞推動互聯互通。
-林樵基指港交所有足夠時間物色接任人。
●A股快報：滬綜指收跌6點，外資淨賣出31億人民幣。https://bit.ly/3b91yAs
●中國經濟：
-中國4月出口回升8.2%，進口大跌逾一成。https://bit.ly/2SJSGLc
-財新中國4月服務業PMI升至44.4，就業指數創新低。
-中國4月外匯儲備回升至3.09萬億美元，高過預期。
●亞洲股市：日股收升0.2%，韓澳股偏軟。https://bit.ly/2W8bnKC
●英倫銀行維持利率0.1厘不變，料今年經濟大縮14%。
●【全球攬炒】
-菲律賓首季GDP萎縮0.2%。
-疫情拖累！調查指逾半美國小企業面臨倒閉。
●【深度解構】全球經濟超級大炸彈是如何煉成… https://bit.ly/2yzrvMd
●港元拆息︰1個月報0.83厘，續創逾兩年低位。
●新冠肺炎：北京推20條措施，支持民營經濟。
●澳洲3月出口按月升15%，貿易盈餘勝預期。
●全球經貿戰：中美關係緊張，資金流出兩隻中國ETF。
●南韓上月外儲回升，3月經常帳盈餘62.3億美元。
●新盤動向：
-Wetland Seasons Park 2期樓書上網，最細282呎起。
-OMA by the Sea首推108伙，開放戶入場費388萬。
-【多圖】龍譽複式示範單位曝光，會所設施逾32項。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！