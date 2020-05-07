小加退任：港府感謝其為香港股市奠定堅實基礎
2020年05月07日 16:19
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港交所(00388)宣布，行政總裁李小加擬於其合約在2021年10月屆滿時不再續任。港府公布，尊重李小加的決定，並對他在過去十年為香港金融市場作出的傑出貢獻表示衷心感謝，協助鞏固香港作為領先國際金融中心的地位。
財政司司長陳茂波表示，李小加為香港的股票市場奠定了穩固及堅實的基礎，使香港在過去11年間七度成為全球最大首次公開招股集資市場。內地與香港資本市場互聯互通計劃的過程中，李一直發揮重要的領導角色。他亦在推出香港新上市制度、加強港交所國際化及帶領港交所在國際舞台上展露光芒方面，擔當十分重要的角色。這些都是港交所過去數年在李的領導下所取得的重要成就。
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