小加退任：港府感謝其為香港股市奠定堅實基礎

財政司司長陳茂波表示，李小加為香港的股票市場奠定了穩固及堅實的基礎，使香港在過去11年間七度成為全球最大首次公開招股集資市場。內地與香港資本市場互聯互通計劃的過程中，李一直發揮重要的領導角色。他亦在推出香港新上市制度、加強港交所國際化及帶領港交所在國際舞台上展露光芒方面，擔當十分重要的角色。這些都是港交所過去數年在李的領導下所取得的重要成就。

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