小加退位：溫鋼城指其過失是縮短港股午休時間

不過，溫氏認為李小加仼內縮短港股午休時間至一小時是仼內過失。他指，許多經紀難以利用午膳時間約客戶傾談生意，被迫休市後或要假期期間面談。他希望繼任人能將午膳時間延長至兩小時，改善午休時間太短的情況。

他續指，下仼行政總裁應為俗稱「海歸派」的海外留學人才，一方面熟悉國際金融市場運作，另一方面與內地關係良好，以便向內地監管機構爭取有利香港金融市場的政策，包括開通新股通。繼仼人同時需多花工夫開拓更多金融產品，吸引更多投資者，並持續改革金融市場體系，以鞏固香港作為國際金融市場的地位。

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