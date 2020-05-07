小加退位：溫鋼城指其過失是縮短港股午休時間
2020年05月07日 16:27
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溫鋼城
香港交易所(00388)行政總裁李小加將不再重續行政總裁合約，而現時合約在2021年10月底方屆滿。中投傲揚基金經理溫鋼城認為，李小加在任內作風創新和大膽，對提升本港金融市場及港交所的競爭力有正面作用。
溫氏指，李小加任內重啟收市競價時段(CAS)，即俗稱「U盤」、開通互聯互通、爭取阿里巴巴(09988)等中概股來港上市。這些政策均吸引國際資金來港投資及企業來上市。
不過，溫氏認為李小加仼內縮短港股午休時間至一小時是仼內過失。他指，許多經紀難以利用午膳時間約客戶傾談生意，被迫休市後或要假期期間面談。他希望繼任人能將午膳時間延長至兩小時，改善午休時間太短的情況。
他續指，下仼行政總裁應為俗稱「海歸派」的海外留學人才，一方面熟悉國際金融市場運作，另一方面與內地關係良好，以便向內地監管機構爭取有利香港金融市場的政策，包括開通新股通。繼仼人同時需多花工夫開拓更多金融產品，吸引更多投資者，並持續改革金融市場體系，以鞏固香港作為國際金融市場的地位。
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