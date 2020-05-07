世界變了！鱷王驚醒：疫後中國將取代美國　因為...

市場普遍認同，新冠肺炎將重塑世界新秩序，在全球最大對沖基金橋水(Bridgewater)創辦人「鱷王」達利奧(Ray Dalio)眼中，中國可能藉此崛起，成為世界主要強權。

他受訪時表示，美國擁有印製美元的特權，以及大量債券以美元計價，這仍給予美國強大力量，不過一旦違約問題及印美元行動在幾年後摧毀債券市場，美元作為儲備貨幣的能力也會跟之「縮水」，情況就像英國和荷蘭曾經歷過的一樣。

相反，他認為中國將是下一個崛起的強權，中國更可能不用花上數年，就成為世界最重要經濟體。他預計，世人大概花上5年的時間重建世界秩序，美國仍會在頗長一段時間內與中國對抗。儲備貨幣則只會緩慢演變，各國勢力的消長，將延遲很長一段時間才反映在儲備貨幣上。他認為，中國大概會在未來10年左右變得更加重要。

對於目前境況，達利奧指出，國家、個人與企業的生存狀況幾乎倚賴存款、負債的多寡而定。那些無法印製強勢貨幣，且財政脆弱的新興市場國家，會面臨信貸及通脹問題，除非得到龐大資金援助，否則勢將崩潰。

他又坦言，輕視了疫情對經濟的影響，原因在於1918年「西班牙流感」剛好與第一次世界大戰結束後經濟活動驟降時重疊，使他誤以為當時的經濟大蕭條完全是因戰爭。直到他看到這次疫情，才理解瘟疫大流行對經濟的衝擊，使他感到懊惱。因此，目前橋水已將自然事件及氣候變遷(例如瘟疫大流行、旱災、水災)納入決策系統。

他重申，目前與1930至1945年很似：

●全球3大儲備貨幣的短期及長期債務循環已近尾聲

●債務及非債義務(即健康護理、退休福利金)的規模，已大於能用來支付應得的所得

●財富及政治差距擴大，令國家內部充滿政治衝突，貧富階級和資本主義、社會主義帶來的內部對峙，是衝突的特色

●新興強權崛起(即中國)挑戰現有強權(即美國)，這種外部政治引發更極端的內部衝突，終將導致世界秩序改變

●與央行提供的現金利率報酬相比，債券超過預期報酬的部分正逐漸壓縮。

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