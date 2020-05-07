小加退任：致員工的信 「這10年是我一生中最具動感、最有意義」

親愛的同事：

你們今天(周四5月7日)知道，我們在2000年上市後，今年將舉行第20年的周年股東大會，我將參與在其中的10年大會，作為行政總裁，我對為該所服務感到驕傲。在多角度來看，這10年行政總裁的合約，是我一生當中最具動感及最有意義的時間。不過，經過這非凡的10年領導時間，目前是我重新開始新生活的時候。

經過深思及回想後，我今天已經通知了董事會，決定不尋求為2021年10月到期的合約續約，或在這日期前，一旦董事會成功招聘了合適的繼任人，並希望更早任命他/她的情況下離任。

在此之前，我想向你們保證，我將絕對致力於領導港交所管理業務營運，盡我所能實施戰略計劃，並確保順利過渡到我的繼任者。

在未來12至18個月內要完成這過渡期，將需要高級管理層和我在董事會的指導下，做出重要的戰略和業務決策，並明確考慮公司的長期戰略利益和短期利益，這是過渡重點。我們將繼續作出前進所需的重要決定，而這些決定的影響將持續到我的任期內。因此，我認為現在傳達我的意圖，符合我們所有主要持份者的最大利益，明確方向可幫助保持信心和連續性。

我深信港交所會持續保持健壯及韌力，尤其近期我們一同面對挑戰。不過，我相信給公司盡可能多的時間自由地尋找新的行政總裁，將確保我們能夠保留和保護已建立的優秀特許權，並推動我們2019至2021年的許多重中之重的戰略計劃，並將港交所成為我們的崇高抱負。

目前仍未是時候「說再見」，相反，我希望可以在未來數月，倚靠你們強大的支持及持續的信念，保持我們的韌力及將港交所帶往新台階，我將盡一切努力，確保順利過度到新的有能者手中。

與往常一樣，感謝你們一直以來的支持。

行政總裁李小加

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