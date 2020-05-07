上月5盤申請預售樓花 涉3676伙近兩年最多
2020年05月07日 17:27
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發展商再次啟動推盤部署，地政總署資料顯示，4月份有5個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及3,676個單位，是2018年7月後最多。
上月多個大型項目入紙申請賣樓花，新鴻基地產(00016)佔其中兩項，包括提供1,030個單位的元朗站首期發展，同系天水圍Wetland Seasons Park第3期，亦涉318伙。該公司副董事總經理雷霆表示，兩個項目均有機會今年推出。
期內亦有另一個鐵路上蓋項目提出申請，為新世界發展(00017)旗下大圍站項目第2期，將有1,415伙供應，料最快下半年推售。至於信和置業(00083)及會德豐地產等的長沙灣荔盈街6號及8號大型項目第2及3期，分別佔525及388伙。
隨着新入個案增加，截至4月底待批預售樓花住宅項目有26個，待批單位增至10,729伙，為去年6月後最多。
至於4月份亦有3個新盤獲批預售，合共542個單位，包括英皇國際(00163)等的香港壽臣山道西15號洋房項目，將提供15座洋房。另外，永義國際(01218)九龍延文禮士道16至18號雋睿亦獲准預售，該盤提供185個單位。
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