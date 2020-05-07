小加退任：港交所股東會零發言　未回應離任後去向

2020年05月07日 17:29
  • 東網電視
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    李小加
    香港交易所(00388)行政總裁李小加周四(7日)宣布任期將於明年10屆滿，並不再續任。該所周四舉行股東大會，並由主席史美倫主持，李小加則坐在其左邊，全程沒有發言。
    在股東進行決議前，史美倫表示對李小加過去對該所的貢獻。席間，有與會小股東鼓掌，表示認同李小加過去的功勞。
    李小加離開股東會前，有小股東上前向他表示謝意。對不續約的決定、會否到澳門交易所擔任職務等問題，李氏一律沒有回應，只表示感謝，便離開股東會場。
    小股東李先生表示，相信李小加不續約是基於其有很好的發展方向，又指他對港交所「鞠躬盡瘁」，過去推動互聯互通值得加許及表揚，但相信李小加離任不會對港交所股價造成影響，對該所發展前景感樂觀。
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