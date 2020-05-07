長江系股東會將限制出席人數 未能現身可觀看網上廣播
2020年05月07日 17:51
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因應「限聚令」就上市公司股東會議之最新規定，長江集團旗下公司包括長江實業(01113)、長和(00001)、長江基建(01038)、電能實業(00006)、港燈(02638)，以及長江生命科技(00775)宣布，於下周舉行之股東周年大會將限制親身出席之股東人數；擬出席股東必須於指定限期前預先網上登記，獲確認後方可到場出席股東大會。
集團指，未能親身出席之股東，屆時可透過即時網上廣播觀看股東周年大會程序。同時，長江集團強烈建議未能親身出席之股東，委任股東周年大會主席為代表，以行使投票權利。
此外，為保障可能親身出席股東週年大會股東之健康安全，各公司當天將不會提供茶點或飲品招待，亦不會提供穿梭巴士服務，並會要求出席股東強制體溫篩檢/檢查、填交健康申報表及佩戴股東自備的外科口罩。
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