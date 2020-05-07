兆豐國際遭證監會譴責及罰款700萬元

香港證監會譴責兆豐國際商業銀行股份有限公司(兆豐國際)，並處以700萬港元罰款，原因是兆豐國際在銷售集體投資計劃方面，存在內部系統和監控缺失。

證監會在接獲金融管理局的轉介後，就此個案展開調查，發現兆豐國際在2014年8月至2015年7月期間，向客戶銷售集體投資計劃時，未有實施充足而有效的系統和監控措施，藉以妥善地評估客戶的投資目標、風險承受能力，以及對衍生工具的認識；確保向客戶作出的投資建議及/或招攬行為就所有情況而言都是合理地適合的；就某些基金進行充分的產品盡職審查；

確保在編配基金的風險評級前，已適當地考慮到所有相關因素；及識別出構成衍生產品的基金。

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