小加退任：很多的夢想已實現了　正確的時間不續約

外界關注李小加為甚麼距離約滿尚餘一年半就決定不續約，李小加謂「正確的時間、正確的事情」很多是用感覺來決定，「重要的時候我是憑着感覺走」，其中一樣就是「何時收官」，又謂「整數對我來說比較有意義，10年磨了一個劍(發展港交所)、18個月交劍，所以說這個時間到了」。

他表示，「按合同我完全承諾一直做到合同最後一天，『如果需要的話』，但是如果我們找到了一個非常強的新CEO，而且在那個時候我們認為公司的最大利益是盡早接班、盡早交劍，那我想到時候我們肯定會和公司共同一起同意提前(交棒)，但其前提條件是我們找到了一個非常合適的人，同時認為提早接班最符合股東和公司的最大利益」。

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