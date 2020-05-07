小加退任：查史美倫透露繼任人條件係...

她續說，「每一個招聘我哋都會考慮所有嘅合適人選，內部嘅唔排除，外部嘅亦都當然會招聘，香港人、外國人、邊度人都係一樣，最緊要係睇佢嘅經驗同埋能唔能夠符合我哋嘅要求...其實11年前我都有份挑選小加總裁，可以話都應該係有經驗嘅」。

被問到是否滿意李小加的戰略規劃，查史美倫僅說，該所的戰略規劃3年做一次，內部亦會不斷檢視。談及中美關係緊張，她說，本港金融市場一向很受外圍影響，但港交所一向「穩陣」堅持做好本份，外來尤其是政治的影響不是港交所能夠控制的範圍內，因此只能做好本分增強競爭力。

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