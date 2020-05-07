小加退任：查史美倫透露繼任人條件係...
2020年05月07日 18:49
東網電視更多新聞短片
查史美倫
香港交易所(00388)主席查史美倫強調，行政總裁李小加決定不續約時，該所尚未啟動續約的程序，惟其不續約與該所去年收購倫敦證券交易所(LSE)失敗「完全無關係」，而其繼任人應該要是一個有遠見(vision)、精力(energy)和才智(resource)去帶領港交所的人。
她續說，「每一個招聘我哋都會考慮所有嘅合適人選，內部嘅唔排除，外部嘅亦都當然會招聘，香港人、外國人、邊度人都係一樣，最緊要係睇佢嘅經驗同埋能唔能夠符合我哋嘅要求...其實11年前我都有份挑選小加總裁，可以話都應該係有經驗嘅」。
被問到是否滿意李小加的戰略規劃，查史美倫僅說，該所的戰略規劃3年做一次，內部亦會不斷檢視。談及中美關係緊張，她說，本港金融市場一向很受外圍影響，但港交所一向「穩陣」堅持做好本份，外來尤其是政治的影響不是港交所能夠控制的範圍內，因此只能做好本分增強競爭力。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！