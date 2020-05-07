小加退任：溫傑指毋須太擔心 兩大利好推動港股
2020年05月07日 19:03
東網電視更多新聞短片
溫傑
香港交易所(00388)行政總裁李小加宣布任期將於明年10月屆滿，並不再續任。光大新鴻基財富管理策略師溫傑指出，除非接班人對港交所的未來方向有很大改變，否則管理層出現變動不會對港交所或者是新股市場發展造成太大影響，而香港有自身的優勢，投資者不需太過擔心。
他續解釋，雖然A股逐步開放，但許多公司管理層選擇在港上市，更多是因為香港是國際性平台，可以吸引國際投資者，有利公司品牌形象走向國際化。中國推進上海、深圳資本市場發展多年， 但與香港法規不同，投資者的信心也不同。香港作為國際性金融中心，仍有其競爭力和獨特性。
對於未來港股成交，溫氏相信有兩大利好因素推動，其一是引入更多的中概股，除了首次公開募股(IPO)集資額高，上市後對港股的成交也有幫助，阿里巴巴(09988)屬成功例子，而京東、網易兩大巨頭近日接連傳出申請在港上市。其二是即將公布的恒指季檢結果，倘若同股不同權的股份可獲納入恒指成分股，即有望吸納更多中概股或者其他第二上市的公司來港上市。
李小加任內引入推動互聯互通，引入內地資金，溫氏認為，「北望神州」的方向、策略正確，但香港金融市場的產品偏向單一化，主要由股票組成，債市、ETF並非發展得很好；股市方面，很多新股均來自中國內地，行業集中度高，導致港股只有大量的傳統香港股以及中資股，長線要思考如何令市場更多元化，行業一旦多元化，或者有顯著長線增值的憧憬，就可利好股市成交。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！