小加退任：溫傑指毋須太擔心　兩大利好推動港股

他續解釋，雖然A股逐步開放，但許多公司管理層選擇在港上市，更多是因為香港是國際性平台，可以吸引國際投資者，有利公司品牌形象走向國際化。中國推進上海、深圳資本市場發展多年， 但與香港法規不同，投資者的信心也不同。香港作為國際性金融中心，仍有其競爭力和獨特性。

李小加任內引入推動互聯互通，引入內地資金，溫氏認為，「北望神州」的方向、策略正確，但香港金融市場的產品偏向單一化，主要由股票組成，債市、ETF並非發展得很好；股市方面，很多新股均來自中國內地，行業集中度高，導致港股只有大量的傳統香港股以及中資股，長線要思考如何令市場更多元化，行業一旦多元化，或者有顯著長線增值的憧憬，就可利好股市成交。

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