樓價UPDATES：二手氣氛回暖　市區屋苑陸續「開齋」

二手樓市氣氛逐漸回暖，市區屋苑買賣陸續「開齋」，其中小西灣藍灣半島及長沙灣昇悅居，雙雙錄得本月首宗成交個案。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●小西灣藍灣半島錄本月首宗成交，屋苑1座中層B室，實用面積605方呎，三房連套房間隔，放盤約8個月，開價1,250萬元，減價161萬元或約12.9%，以1,089萬元售出，實用呎價18,000元。

●小西灣藍灣半島5座中層G室，實用面積457方呎，兩房間隔，獲租客以月租1.82萬元租用，實用呎租39.8元。

●鴨脷洲海怡半島22座低層D室，實用面積590方呎，兩房連套房間隔，以988萬元放售，放盤約一星期即減至983萬元售出，實用呎價16,661元。

●北角華誠洋樓高層C室，實用面積246方呎，兩房間隔，以410萬元成交，實用呎價16,667元。原業主於2015年12月以320萬購入單位，至今升值28.1%。

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九龍區

●長沙灣昇悅居錄本月首宗成交，單位為5座中層E室，實用面積698方呎，三房連套房間隔，以1,200萬元成交，實用呎價17,192元。

●奧運站浪澄灣9座中低層B室，實用面積556方呎，兩房間隔，原叫價1,200萬元，減價2.5%，以1,170萬元成交，實用呎價21,043元。

●牛頭角淘大花園Q座極低層6室，實用面積450方呎，兩房間隔，買家睇樓約2小時即入市，成交價638萬元，實用呎價14,178元。

●黃大仙下邨2座低層19室，實用面積407方呎，兩房間隔，放盤1個月，減價17萬元或4.8%，未補價第二市場成交價以338萬元，實用呎價8,305元。

●將軍澳廣場3座中層F室，實用面積502方呎，三房間隔，以850萬元成交，實用呎價16,932元。

●將軍澳領凱10座高層RA室，實用面積672方呎，三房連套房間隔，減價30萬元或約3%，以850萬元易手，實用呎價12,649元。

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新界區

●馬鞍山新港城H座中層3室，實用面積337方呎，兩房間隔，以每月約1.55萬元放租，最後減至1.5萬元租出，實用呎租44.5元。

●元朗采葉庭9座連天台單位，實用面積460方呎，三房連套房間隔，叫價約650萬元，終下調至642萬元成交，實用呎價13,957元，較市價低約5%。

●屯門利寶大廈高層H室，實用面積258方呎，兩房間隔，以355萬元易手，實用呎價13,760元。

●粉嶺花都廣場5座低層B室，實用面積526方呎，三房間隔，以610萬元沽出，實用呎價11,597元，現時屋苑有約50個放盤，入場價由510萬元起。

●東涌區本月累錄34宗成交，較上月同期多出超過3倍，該區東環6A座低層5室，實用面積440方呎，兩房間隔，今年3月開價650萬元，近日議價至600萬元沽出，實用呎價13,636元。

●東涌映灣園1座中層A室，實用面積940方呎，三房連套房間隔，以905萬元易手，實用呎價9,628元。原業主於2004年3月以288萬元一手入市，現轉手帳面獲利617萬元，升值約2.1倍。

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