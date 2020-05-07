新盤UPDATES：新界西北兩大盤料月內對撼
2020年05月07日 20:21
東網電視更多新聞短片
一手樓市氣氛急升轉旺，各發展商乘勢蜂擁部署開盤，當中以新界西北區氣氛最為熱鬧，兩個大盤相繼公布開價及發布樓書，料月內正式發售對撼。
●OMA by the Sea首推108伙
永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，旗下屯門OMA by the Sea，首張價單推出108伙，間隔開放式至兩房，最高折扣13.5%，折實平均呎價12,548元，當中入場版一房單位以全城起動價推出，實用面積463方呎，折實呎價約9,983元起，售價462.2萬元。而開放戶入場費由388.1萬元起，呎價11,655元。今日起開放示範單位及收票。
資料顯示，同系區內OMA OMA，於去年6月公布首張價單推出98伙，平均呎價12,463元，一房單位入場費399.88萬元。而亦屬下的同區The Carmel，去年一月公布首張價單推出50伙，平均呎價10,901元，最低呎價9,488元。
●上月5盤申請預售樓花 涉3676伙近兩年最多
發展商再次啟動推盤部署，地政總署資料顯示，4月份有5個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及3,676個單位，是2018年7月後最多。
上月多個大型項目入紙申請賣樓花，新鴻基地產(00016)佔其中兩項，包括提供1,030個單位的元朗站首期發展，同系天水圍Wetland Seasons Park第3期，亦涉318伙。該公司副董事總經理雷霆表示，兩個項目均有機會今年推出。
期內亦有另一個鐵路上蓋項目提出申請，為新世界發展(00017)旗下大圍站項目第2期，將有1,415伙供應，料最快下半年推售。至於信和置業(00083)及會德豐地產等的長沙灣荔盈街6號及8號大型項目第2及3期，分別佔525及388伙。
隨着新入個案增加，截至4月底待批預售樓花住宅項目有26個，待批單位增至10,729伙，為去年6月後最多。
至於4月份亦有3個新盤獲批預售，合共542個單位，包括英皇國際(00163)等的香港壽臣山道西15號洋房項目，將提供15座洋房。另外，永義國際(01218)九龍延文禮士道16至18號雋睿亦獲准預售，該盤提供185個單位。
●Wetland Seasons Park 2期樓書上網
新鴻基地產旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，樓書已剛上載至樓盤網站，標準戶實用面積由282方呎起，料創天水圍私樓最細紀錄，三房戶最大面積890方呎，而特色戶最大逾1,200方呎，料最快月內開售。
項目今期提供699伙，以梯級式發展，80%單位屬標準戶，共有9種戶型間隔，最細一房起，亦提供兩房及三房戶。
新地副董事總經理雷霆表示，樓盤有機會於下周公布首批單位價單，雖然本港疫情緩和，禁聚令亦局部放寬，項目示範單位及售樓地方仍會盡量清潔消毒，保持衞生。無論參觀示範單位以至售樓當日揀樓過程，均會限制人流及保持距離，公司首要考慮是顧客與同事們的健康。
●龍譽複式示範單位曝光 會所設施逾32項
保利置業集團(00119)旗下啟德龍譽，周四(7日)首度開放現樓裝修示範單位予傳媒參觀，位處5座2及3樓C23室，屬低座中層複式三房連儲物房特色戶，實用面積977方呎。該單位將於明日(8日)起接受預約參觀。
項目現時尚餘55伙未售，主要為三房單位，佔36伙，實用面積介乎832至1,314方呎。
同時，樓盤住客會所提供超過32項室內外設施，分布於4層會所範圍，當中22米長室外泳池、恒溫室內泳池及按摩池等更為同區罕有。
●美聯料OMA by the Sea租金回報率可逾3厘
美聯住宅部行政總裁布少明表示，屯門OMA by the Sea開價相對審慎，現時區內二手屋苑平均呎價，大約介乎1.1萬元至1.6萬元，相信首批單位銷情理想，並有加推加價空間。預計項目落成後，呎租可達逾35元水平，回報率超過3厘。
他預測本月一手成交量顯著回升，視乎發展商推盤步伐，將可錄得逾1,500至2,000宗水平。
●中原料OMA by the Sea首批單位可沽清
中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門OMA by the Sea疫情下開盤，發展商須試探市場反應，所以首批價錢較吸引，回到同系區內新盤去年首張價單水平。加上可承造高成數按揭，切合市場剛性需求，相比同區其他新盤近期造價更有5至10%的折讓，具競爭力，相信首批單位會「一Q清枱」。
他又估計，隨着疫情逐漸受控，近期二手成交增多，一手貨尾亦熱賣，全新盤亦起動。預計5月一手成交可錄1,500宗，創11個月新高。
●傲瀧花園複式連裝修單位逾8165萬售出
新世界發展旗下清水灣傲瀧，剛沽出連裝修花園複式特色戶。單位為B座G1室，實用面積3,219方呎，屬四房四套間隔，花園面積630方呎，更附設游泳池，成交價8,165.1萬，呎價25,365元。項目開售至今共沽出659伙，連同車位銷售，共套現約198億元，全盤沽出近97%單位。
●尚豪庭最後1幢洋房售3042萬元
新鴻基地產旗下元朗尚豪庭，剛售出最後一幢大屋，為實用面積1,521方呎的9號洋房，成交價3,042萬元，呎價為2萬元。
－－－－－
Sakura Japan專營日本房地產，大量一手及二手盤源；移民服務，投資經營簽證，日本租務管理，一條龍服務！
立即查詢：6810 2200
【仲等咩？】最強炒股神器《東網Money18》APP已全面升級，新增多項新功能，助你投資理財、揀股問股！即刻click入 http://on.cc/redirect/money18 下載安裝！