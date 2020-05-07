新盤UPDATES：新界西北兩大盤料月內對撼

一手樓市氣氛急升轉旺，各發展商乘勢蜂擁部署開盤，當中以新界西北區氣氛最為熱鬧，兩個大盤相繼公布開價及發布樓書，料月內正式發售對撼。

●OMA by the Sea首推108伙

永泰地產發展執行董事兼銷售及市務總監鍾志霖稱，旗下屯門OMA by the Sea，首張價單推出108伙，間隔開放式至兩房，最高折扣13.5%，折實平均呎價12,548元，當中入場版一房單位以全城起動價推出，實用面積463方呎，折實呎價約9,983元起，售價462.2萬元。而開放戶入場費由388.1萬元起，呎價11,655元。今日起開放示範單位及收票。

資料顯示，同系區內OMA OMA，於去年6月公布首張價單推出98伙，平均呎價12,463元，一房單位入場費399.88萬元。而亦屬下的同區The Carmel，去年一月公布首張價單推出50伙，平均呎價10,901元，最低呎價9,488元。

●上月5盤申請預售樓花 涉3676伙近兩年最多

發展商再次啟動推盤部署，地政總署資料顯示，4月份有5個住宅項目申請預售樓花同意書，涉及3,676個單位，是2018年7月後最多。

隨着新入個案增加，截至4月底待批預售樓花住宅項目有26個，待批單位增至10,729伙，為去年6月後最多。

●Wetland Seasons Park 2期樓書上網

新鴻基地產旗下天水圍Wetland Seasons Park第2期，樓書已剛上載至樓盤網站，標準戶實用面積由282方呎起，料創天水圍私樓最細紀錄，三房戶最大面積890方呎，而特色戶最大逾1,200方呎，料最快月內開售。

項目今期提供699伙，以梯級式發展，80%單位屬標準戶，共有9種戶型間隔，最細一房起，亦提供兩房及三房戶。

新地副董事總經理雷霆表示，樓盤有機會於下周公布首批單位價單，雖然本港疫情緩和，禁聚令亦局部放寬，項目示範單位及售樓地方仍會盡量清潔消毒，保持衞生。無論參觀示範單位以至售樓當日揀樓過程，均會限制人流及保持距離，公司首要考慮是顧客與同事們的健康。

●龍譽複式示範單位曝光 會所設施逾32項

項目現時尚餘55伙未售，主要為三房單位，佔36伙，實用面積介乎832至1,314方呎。

同時，樓盤住客會所提供超過32項室內外設施，分布於4層會所範圍，當中22米長室外泳池、恒溫室內泳池及按摩池等更為同區罕有。

●美聯料OMA by the Sea租金回報率可逾3厘

美聯住宅部行政總裁布少明表示，屯門OMA by the Sea開價相對審慎，現時區內二手屋苑平均呎價，大約介乎1.1萬元至1.6萬元，相信首批單位銷情理想，並有加推加價空間。預計項目落成後，呎租可達逾35元水平，回報率超過3厘。

他預測本月一手成交量顯著回升，視乎發展商推盤步伐，將可錄得逾1,500至2,000宗水平。

●中原料OMA by the Sea首批單位可沽清

中原亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，屯門OMA by the Sea疫情下開盤，發展商須試探市場反應，所以首批價錢較吸引，回到同系區內新盤去年首張價單水平。加上可承造高成數按揭，切合市場剛性需求，相比同區其他新盤近期造價更有5至10%的折讓，具競爭力，相信首批單位會「一Q清枱」。

他又估計，隨着疫情逐漸受控，近期二手成交增多，一手貨尾亦熱賣，全新盤亦起動。預計5月一手成交可錄1,500宗，創11個月新高。

●傲瀧花園複式連裝修單位逾8165萬售出

新世界發展旗下清水灣傲瀧，剛沽出連裝修花園複式特色戶。單位為B座G1室，實用面積3,219方呎，屬四房四套間隔，花園面積630方呎，更附設游泳池，成交價8,165.1萬，呎價25,365元。項目開售至今共沽出659伙，連同車位銷售，共套現約198億元，全盤沽出近97%單位。

●尚豪庭最後1幢洋房售3042萬元

新鴻基地產旗下元朗尚豪庭，剛售出最後一幢大屋，為實用面積1,521方呎的9號洋房，成交價3,042萬元，呎價為2萬元。

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