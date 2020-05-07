全球經貿戰：美調查德日及奧地利移動式起重機

外國傳媒報道，雖然疫情仍肆虐，但美國發起的關稅戰並未結束！美國商務部表示，已對德國、奧地利，以及日本等地進口的移動式起重機，開啟國家安全調查，一旦進口數量或狀況可能有損美國國家安全，便會加徵新關稅。

報道指出，美國國內生產商Manitowoc於去年12月，向美國商務部請願，要求控制低價移動式起重機進口增加，以及外國競爭對手侵犯知識產權的行為，已損害美國移動式起重機製造業。

美國商務部長羅斯表示，將徹底及迅速地審查，以確定移動式起重機的進口數量或狀況，是否可能損害美國國家安全。

數據顯示，於2014年至2019年期間，美國移動式起重機進口量大增152%。

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