Switch「疫」市熱賣！任天堂上季盈利飆兩倍

外國傳媒報道，日本任天堂周四(7日)公布業績顯示，該公司2019財年(2019年4月1日至2020年3月31日)的營業利潤，從前財年的2,490億日圓(約181億港元)，增長41%至3,520億日圓(約256億港元)，收入增長9%至1.3萬億日圓(約945億港元)，淨利潤增長33%至2,580億日圓(約187億港元)。其中，遊戲機Switch銷售量超越今年1月估計的1,950萬部，銷量達2,100萬部。

任天堂單是今年1至3月的季度利潤，就暴增兩倍至894億日圓(約65億港元)。遊戲《集合啦！動物森友會》在上市的首6周，就售出了創紀錄的1,340萬套。

不過，任天堂仍對盈利前景謹慎，估計本財年(直至2021年3月)的Switch銷售將下滑10%至1,900萬部。基於Switch銷售下降，預計營業利潤將下跌15%至3,000億日圓(約218億港元)，收入下跌8%至1.2萬億日圓(約872億港元)。

日本Ace經濟研究所分析師Hideki Yasuda認為，在全球範圍內，Switch仍有爆炸性需求，此需求可能維持一段時間，加上任天堂開發兒童友好型遊戲的實力，也將帶來強勁銷售。

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