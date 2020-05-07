里程碑！內地取消境外機構投資者額度限制

中國人民銀行、國家外匯管理局發布，有關境外機構投資者於境內證券期貨投資資金管理規定，明確並簡化境外機構投資者境相關資管要求，進一步便利境外投資者參與內地金融市場。

事實上，國家外匯管理局早於去年9月已做出該決定，惟當時外管局正在按程序報請國務院取消相應行政許可項目，待批准後，由國務院統一對外公布。如今新規正式公布，意味境外機構投資者迎來在境內投資的新時代。

值得留意是，人行是次放開的並非只有境外機構投資者的額度限制，還進一步完善合格境外機構投資者(QFII)及人民幣合格境外機構投資者(RQDII)的規則配套。包括落實取消QFII及QFII在境內證券投資額度管理要求，對合格投資者跨境資金匯出入及兌換實行登記管理；實施本外幣一體化管理，允許合格投資者自主選擇匯入資金幣種和時機；大幅簡化合格投資者境內證券投資收益匯出手續，取消中國註冊會計師出具的投資收益專項審計報告和稅務備案表等材料要求；取消託管人數量限制，允許單家合格投資者委託多家境內託管人等。

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